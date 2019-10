Was für ein Tier wurde von Kontra K großgezogen? Was für ein Unternehmen betreibt er? Und steht das „K“ in Kontra K für seinen bürgerlichen Namen? Mit diesen und weiteren Fragen bringen wir eure Eltern und Großeltern in der Fußgängerzone ins Schwitzen!

Wenn Mami und Papi ein Foto von Kontra K sehen, haben sie in der Regel keinen Plan. Wir haben Mamas, Papas, Omas und Opas trotzdem ein Foto von ihm in die Hand gedrückt und gefragt, was sie eigentlich über ihn wissen. Jetzt anschauen: Das Song-Tindern mit Kontra K Auf unserer Couch in der Fußgängerzone entstehen dabei wilde Theorien: Ist das Hobby von Kontra K etwa Tontaubenschießen oder ist er ein berühmter Schauspieler? Außerdem haben wir auch über die Musik von Kontra K gesprochen. Zum Beispiel mit dieser Frage: Zusammen mit wem hat Kontra K im Jahr 2018 ein Konzert gespielt? a) Helene Fischer b) Philharmonie Baden-Baden c) Metallica Die Antwort auf diese und weitere Fragen findest Du oben im Video.