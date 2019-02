Kraftklub haben bei ihrem Konzert beim Southside 2018 mal wieder abgeliefert. Und ihr seid komplett ausgerastet!

Dass Kraftklub so eine krasse Bühnenshow haben, war keine Überraschung. Außer den Jungs waren nämlich zum Beispiel noch mega viele Tänzer und Tänzerinnen am Start - natürlich alle in Kraftklub-Uniform: rote Jacke, weißes Polo.

Als die Jungs dann aber auf einem Podest durch die Menge gefahren sind und crowdgesurft haben, seid ihr komplett ausgerastet. Dann hieß es: T-Shirt aus und hoch über den Kopf damit!

Kraftklub setzen ein Statement gegen Rassismus

Außerdem auch typisch Kraftklub: Die Band spricht sich gegen rechte Politik und Populismus aus. Warum sie das tun, hat Sänger Felix beim Southside auch verraten:

