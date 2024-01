Kraftklub sind zurück! Ihr neues Album wird "In Schwarz" heißen und kommt am 12. September 2014. Im DASDING-Interview spricht Sänger Felix über stickige schwarze Masken und große Vorfreude aufs Southside-Festival!



Eine Band mit dem Namen "In Schwarz" hat vor ein paar Wochen im Netz den ziemlich punkigen und rotzigen Song "Hand in Hand" veröffentlicht. Die komplette Band maskiert.

Seit gestern wissen wir: In Schwarz sind in Wirklichkeit Kraftklub und der Song "Hand in Hand" war Promo für das neue Album. Um nichts zu verraten hat übrigens nicht Felix gesungen sondern sein Bruder Till.