Kylie Jenners Baby heißt "Stormi"

Als Halbschwester von Kourtney, Kim und Khloé Kardashian wurde auch Kylie Jenner durch die US-Reality-Serie Keeping up with the Kardashians bekannt. Mit 13 Jahren hat Kylie angefangen zu modeln. Zwischendurch hat sie in einigen TV-Serien und Musikvideos mitgespielt. Seit 2015 hat sie ihre eigene Kosmetikmarke.