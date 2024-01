Lady GaGa zeigt Cover!

Sie hat ein Foto ihres neuen Albums „Born This Way“ getwittert.

Es sieht original aus wie eine Heavy Metal-Platte. Auf dem Cover steht, vor schwarzem Hintergrund, ein schwarzes glänzendes Motorrad, aus dem Lenker kommt, total blass mit rotem Mund, der Kopf von Lady GaGa.

Es ist anscheinend kein GaGa-Promo-Scherz, sie hat dazu geschrieben, dass das tatsächlich das endgültige Cover ist. Bei uns in Deutschland kommt das Album am 23. Mai in die Läden.