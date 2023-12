100 Millionen Deal: Lady Gaga bekommt eigene Las Vegas-Show

Die Gerüchte sind wahr! Ich werde ein Las Vegas Girl sein! Ich bin für diese Stadt gemacht und ich kann es nicht erwarten, das Park Theatre wie nie zuvor anzuheizen! Und ich hätte das ohne meine wunderbaren Fans nicht geschafft, Little Monsters. Wir lieben euch so sehr! Trefft mich in Las Vegas! Das ist nur der Beginn einer neuen Ära!