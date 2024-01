Lena Meyer-Landrut nackt im Pool

Lena knutscht oben ohne mit einem Jungen im Pool - so freizügig hat sich unser Star für Oslo im TV gezeigt! Wie jetzt bekannt wurde, hatte Lena im September 2009 einen Nacktauftritt in der RTL-Realitydoku "Bitte helfen Sie mir!".



Die ach so natürliche Lena bastelt offensichtlich schon länger an ihrer TV-Karriere: Bei RTL wurde sie engagiert, weil sie in einer Komparsendatei gemeldet war und sie hatte angeblich auch Auftritte bei "K11 - Polizisten im Einsatz" und "Richter Alexander Hold". Wie passt das zu ihrem Image als bodenständige 18-jährige Abiturientin? Ist Lenas Unschuldsimage vielleicht nur eine Masche, um besser anzukommen? Corina aus der DASDING-Redaktion hat für Dich ein paar Fakten zu Lena zusammengestellt.