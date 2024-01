In Memoriam - Chester Benningtons Trauerfeier

Am Wochenende fand die private und recht kleine Trauerfeier von Chester Bennington in Kalifornien statt. Es waren um die hundert Gäste dort, darunter viele Musiker und es gab neben einem Rednerpult sogar eine Bühne mit Schlagzeug.

Galerie: So behalten wir Chester Bennington in Erinnerung

Am 20. Juli wurde Chester Bennington tot in seinem Haus aufgefunden. Dieses Wochenende wurde er beerdigt. Und Zutritt hatten, wie ehemals bei Linking Park, nur Leute mit Bändchen am Handgelenk und "In Memoriam"-Pass. Chester Benningtons Exfrau Samantha hat einen sehr emotionalen Post bei Facebook gemacht, sie sei noch immer todunglücklich:

https://www.facebook.com/samantha.bennington/posts/10209795684464382

Was Benningtons Freunde nach seiner Trauerfeier gepostet haben, siehst du oben in der Galerie.

