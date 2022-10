DASDING-Tribute to Chester Bennington

Mit unserem „Tribute to Chester Bennington“ wollen wir unsere Erinnerungen an diesen Ausnahmemusiker mit dir teilen.

Als sich Linkin Park Frontmann Chester Bennington am 20. Juli 2017 das Leben nahm, stand die Musikwelt still. Sein tragischer Tod wirft viele Fragen auf, die wohl für immer unbeantwortet bleiben. Über viele Jahre haben Teammitglieder von DASDING Chester Bennington auf seinem musikalischen Weg begleitet und immer wieder zum Interview getroffen. Vor Konzerten bei Linkin Park Tourneen, bei Promo-Terminen von seinem Soloprojekt Dead By Sunrise oder zuletzt, nur wenige Wochen vor seinem Tod, beim Southside Festival.

Am Wochenende wurde Chester Bennington beerdigt.