Im Bus mal übelst abshaken! Das macht man ja normalerweise nicht, aber wenn Macklemore und Ryan Lewis einfach mal so im Bus performen - dann schon!



Die Leute im Bus in Bus in New York haben jedenfalls übel abgefeiert - da haben Macklemore und Ryan Lewis nämlich den Song "Can´t hold us" einfach mal eben im Bus performt.

Sie sind einfach eingestiegen und haben dann einen Ghettoblasser angemacht. Alle im Bus fangen an zu klatschen und dann legt Maecklemore los! Am Ende tanzen alle! Sehr geil!

Das Video siehst du hier!