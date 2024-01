Macklemore & Ryan Lewis

Macklemore heißt eigentlich Ben Haggerty und kommt ganz aus dem Nordwesten der USA, aus Seattle. Da ist er schon seit 2009 in der Hip-Hop-Szene unterwegs. Mit seinem Song "Thrift Shop" hat er es Ende 2012 auch zu uns in die Charts geschafft. Seine Beats bekommt er von Kumpel Ryan Lewis, der auch das erste Album "The Heist" produziert hat.