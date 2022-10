Vor zwei Jahren waren die beiden schon mal beim Frauenfeld, damals noch am frühen Nachmittag. Inzwischen sind sie Weltstars und spielen zur Primetime. Und das nutzen sie: Macklemore feiert sich selbst, die Schweiz und das Line-Up.

Die Stage-Sau hat die Massen fest im Griff: Egal, was er will, die Crowd tut es. Niemand stört es, dass es zwischenzeitlich wie aus Eimern schüttet. Zu „And we danced“ rasten alle aus und zu „Same love“ liegen sie sich in den Armen.