Macklemore hat einen nackten Justin Bieber überm Bett hängen

Macklemore hat ein Gemälde von nacktem Justin Bieber angeblich in seinem Schlafzimmer aufgehängt. Das Bild ist etwas verstörend.

Das Gemälde von nacktem Justin ist den Bieber-Fans schon länger bekannt. Er ist nackt, über seiner Brust tropft Ahornsirup nach unten auf einen Pfannkuchen. Und dieser Pfannkuchen steht wiederum auf Justins Schniedel.

Newly released breakfast nude of Justin Bieber in Bora Bora #WhatDoYouPeen #pancake http://t.co/bgEb8x2XQ5

Und jetzt kommt der Rapper ins Spiel. Er hat in der amerikanischen Talkshow "Watch What Happens Live" gesagt, dass er das Bild online gekauft hat und in seinem Schlafzimmer über dem Bett aufgehängt hat.

Und nicht nur das. Er sagte, immer wenn er mit seiner Frau schläft, würde er auf das Bild gucken und seinen Orgasmus kontrollieren. Wir hoffen, es war nur ein Scherz!