Marteria hat uns noch nie viel vorenthalten. Auf die Frage „was ist denn mit der Realness“ kann man immer antworten: die hat Marteria gebunkert.



Ein ehrlicher Typ, ein innovativer Rap Künstler, ein fotogener Mofo. In der neuen Doku von Regisseur Ingo Schmoll und den Kollegen vom WDR Rockpalast sieht man das alles wieder sehr deutlich. Wer also, wie wir, nicht genug bekommen kann von Marteria, der ist bei „Living In A Marteria World“ genau richtig: 48 Minuten und 16 Sekunden Marteria mit alles. Und scharf. :joy: