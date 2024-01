Bild von nem Festival, viele Videos von Festivals und dann ein Bild mit seinem Sohn.



Schaut man sich Marterias Instagram Account an, sieht man eher wenig Familie. Jetzt hat Louis, der Sohn von Marteria aber Geburtstag und das teilt der stolze Papa. 10 Jahre wird Louis schon und Marteria scheint mächtig stolz auf ihn zu sein.

"Und wenn jemand anders will, dass du 'Daddy' sagst. Sagst du einfach: 'Mein Daddy ist Marteria!" heißt's in dem Song Louis. Der Kleine kann sich wirklich glücklich schätzen mit so einem coolen Papa.