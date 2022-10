Neues von Marsimoto: Illegalize It (Offizielles Video)

Was kann es Grüneres geben? Endlich wieder was Neues von Marsi! Und dieser Song ist die beste Einstimmung für seinen Auftritt live bei Rock am Ring 2015!