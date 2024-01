Marteria verheiratet?! Ist dieser geile Typ echt weg vom Markt?

Na das ist ja mal ein Hammer! Offenbar hat Marteria seine Freundin geheiratet. Zumindest, wenn es nach ihrem Facebook-Profil geht.



"Beziehungsstatus: verheiratet"!

Seit Ende 2014 ist Marteria mit seiner Freundin verlobt. Jetzt dieser Knaller! Scheinbar sind die beiden jetzt verheiratet. Zumindest hat Marterias Freundin/Frau ihren Beziehungsstatus heute geändert. Dazu gibt's ein Foto von den beiden in Las Vegas - in komischen Kostümen. Hat der Rapper etwa als römischer Krieger geheiratet - quasi Fastnacht und Hochzeit in einem?

Merteria verheiratet?! facebook

Marteria selbst hat sich noch nicht dazu geäußert...oder seinen Beziehungsstatus geändert. Wenn das aber tatsächlich wahr ist, dann macht der 32-Jährige viele seiner weiblichen Fans damit traurig. Die wollten ihn ja schließlich alle selbst heiraten. Wir sagen auf jeden Fall schon mal "alles Gute" - also wenn's stimmt.