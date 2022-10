Grüne Maske, grüner Rauch - wer da wohl auf der North Stage beim Openair Frauenfeld steht? Na klar, Marsi!

Die Sonne ist untergegangen, der Vorhang fällt und in der Crowd gibt’s erstmal die volle Ladung Pyrotechnik. Danach wollte der Mann mit der grünen Maske der Schweiz zeigen, wie man in Rostock so rappt.

Grüne Bilder von einem noch grüneren Publikum - blau war da niemand auf dem Festivalgelände!