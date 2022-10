Marteria beim Openair Frauenfeld 2014

Der Headliner am ersten Tag: Marteria. Der deutsche HipHop-Act zerlegt gerade reihenweise Festivals und auch beim Frauenfeld bleibt keine Hand unten, wenn Marteria bei seinem ersten Song OMG schreit: „Alle Hände hoch!“ Zwischendurch regnete es in Strömen – für die Marteria-Girls und –Boys in der ersten Reihe nur ein Grund noch mehr abzugehen.