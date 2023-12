Wenn du diese Konzertvideos siehst, willst du einfach nur dabei gewesen sein! Auf seiner aktuellen "Roswell"-Tour scheint sich Marteria einiges vorgenommen zu haben.

Hamburg, Bremen, Köln. Das sind bislang die Stationen der aktuellen Marteria-Tour. Und wenn wir die Videos seiner Konzerte dort sehen, fragen wir uns, wo der Typ bitte die ganze Energie her hat!

🙏🏼 🙏🏼 🙏🏼

Bei Facebook und Instagram teilt Marteria gerne, was wir bei einem seiner aktuellen Konzerte auf keinen Fall verpassen sollten. Wir haben euch seine besten Videos rausgesucht und freuen uns auf Eindrücke seines Konzerts heute Abend in Münster. Immerhin hat Marteria heute, am 04.12., Geburtstag und wird 35! Ob seine Fans ihm ein Ständchen vorbereitet haben?

🔥🔥🔥