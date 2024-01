Der niederländische DJ und Musikproduzent Martin Garrix (im echten Leben eigentlich Martijn Garritsen) wusste schon mit acht Jahren, dass er DJ werden will. Der Auslöser: Er hat Tiësto bei den Olympischen Spielen in Athen auflegen gesehen und war hin und weg. Wenn immer alles so nach Plan laufen würde... Mittlerweile arbeitet er mit Musikgrößen wie Usher, Ed Sheeran oder David Guetta zusammen.