Miley Cyrus und Shawn Mendes haben bei Instagram beide Fotos mit dem anderen gepostet, auf denen sie offenbar im Musikstudio sind. Könnte das ein Hinweis auf einen gemeinsamen Song sein?

Eine offizielle Bestätigung gibt's aber noch nicht. Ob diese Fotos in einem Song, einem Album oder sogar einer gemeinsamen Tour enden? Alles ist möglich! 😍

Aber zumindest ein Song sollte schon dabei rausspringen: Zwei Musiker in einem Studio, beide singen, das ist wirklich sehr eindeutig! Dann wäre nur noch die Frage, ob das Lied eher in Richtung Country geht - also das Genre, das Miley Cyrus gerade bedient - oder doch Richtung Elektro - da probiert sich Shawn Mendes momentan ein wenig aus.