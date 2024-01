36 Tattoos hatte Miley bisher auf ihrem Körper. Das sind zum Beispiel kleine Bildchen, Sprüche und Symbole. Jetzt hat Miley sich Nummer 37 stechen lassen.



Auf der Innenseite des linken Oberarms hat Miley Cyrus jetzt eine Blume. Das soll ein Zeichen für ihren veganen Lebensstil sein. Auf Instagram postet sie Bilder von ihrem neuen Tattoo und schreibt dazu "Vegan für immer". Miley Cyrus und ihr Verlobter Liam Hemsworth leben schon seit drei Jahren komplett vegan.

Vegan for life! 💚

Das Tattoo an sich ist jetzt nicht so spektakulär finden wir, viel krasser ist es, dass sie schon 37 Tattoos hat. Zum Beispiel hat sie viele Symbole wie ein Herz, ein Kreuz, oder einen Totenkopf. Aber auch ein paar Sprüche stehen auf Miley wie "Just Breathe" oder "Love never dies".