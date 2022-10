Miley Cyrus performt in U-Bahn-Station

Coole Aktion von Miley Cyrus! Sie hat zusammen mit dem TV-Moderator Jimmy Fallon in einer U-Bahn-Station performt. Am Anfang hat sie aber überhaupt keiner erkannt...



Eine Frau und ein Mann stehen in einer New Yorker U-Bahn-Station und machen Musik. Auf den ersten Blick nichts besonders. Auf den zweiten Blick aber schon - Miley Cyrus und Jimmy Fallon haben die beiden Songs "Jolene" und "Party in the U.S.A." performt. Zuerst haben sie beide eine Perrücke, Hut und Sonnenbrille auf und niemand erkennt sie. Nach und nach geben sie sich aber immer mehr zu erkennen und die Leute um sie herum rasten total aus.

Miley Cyrus bei Jimmy Fallon

Der Auftritt ist Teil des Besuchs von Miley Cyrus in der TV-Show "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon. Dabei war die U-Bahn-Nummer nicht der einzige Spaß, den die beiden gemacht haben. Miley fand es so cool, dass sie erstmal ihren Instagram-Account mit Bildern rund um die Show zugepostet hat.

Watch @fallontonight !!!! Lol Google Translate ! ❤️

Make sure you watch @fallontonight #MileyOnFallon 👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻👩🏻 subway performance disguise!

@fallontonight #MileyOnFallon #Malibu #Inspired