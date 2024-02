Miley Cyrus und Shawn Mendes haben bei Instagram beide Fotos mit dem anderen gepostet, auf denen sie offenbar im Musikstudio sind. Könnte das ein Hinweis auf einen gemeinsamen Song sein?

💲H A W N 🖤 @shawnmendes

🖤 @mileycyrus @dollyparton

Eine offizielle Bestätigung gibt's aber noch nicht. Ob diese Fotos in einem Song, einem Album oder sogar einer gemeinsamen Tour enden? Alles ist möglich! 😍

Aber zumindest ein Song sollte schon dabei rausspringen: Zwei Musiker in einem Studio, beide singen, das ist wirklich sehr eindeutig! Dann wäre nur noch die Frage, ob das Lied eher in Richtung Country geht - also das Genre, das Miley Cyrus gerade bedient - oder doch Richtung Elektro - da probiert sich Shawn Mendes momentan ein wenig aus.