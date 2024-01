2012 waren sie noch mitten im Abi und hatten keinen Plan, was danach kommt. Aber was soll schon daraus werden, wenn man wie Sänger Clemens mit einem Haufen Talent stundenlang im Kinderzimmer Songs schreibt und herumproduziert?

Jetzt sind Milky Chance aus Kassel in den Charts und füllen in Deutschland und bald auch in ganz Europa die Läden.