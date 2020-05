In der aktuellen Staffel von "Sing meinen Song" hat MoTrip seine Musiker-Kollegen mit seiner Version von Max Giesingers "80 Millionen" direkt mal zu Tränen gerührt. Was MoTrip in seinen Songs sagt, ist schon immer interessant. Wie er es sagt, ist einfach nur genial. Wir haben uns den MC aus Aachen mal genauer angekuckt.

MoTrip - Deutschraps Geist @motrip @chefket @ekofreezy 💯💯💯 motrip, Instagram , 24.3.2019, 19:36 Uhr Ganze sechs Jahre liegen zwischen MoTrips erstem Erscheinen auf der Deutschlandkarte des Raps 2006 und seinem ersten Album bei einem Majorlabel 2012. Was viele allerdings nicht unbedingt auf dem Schirm haben: auch für andere Rapper hat MoTrip in dieser Zeit abgeliefert, vor allem für Flers "Airmax Muzik II" und Bushidos "AMYF" . Bei Bushido steht MoTrip auch offiziell in der Autorenliste. Was das Album von Fler angeht, munkelt man, MoTrip habe nicht nur ein paar Songs, sondern einen Großteil des Albums geschrieben. Da es im Rap nach wie vor uncool ist zuzugeben, dass ein anderer Rapper seinen vermeintlich eigenen Text geschrieben hat, könnte die Dunnkelziffer von MoTrips Textaktivität aber noch weitaus höher liegen. MoTrip - der überragende Techniker Die Leute denken, das ist alles ein Trick / doch das ist ganz simple Mathematik! MoTrip im Song "Mathematik" Raptechnik zu haben bedeutet nicht, der krasseste Schnellrapper dieser Welt zu sein. MoTrips Technik ist aus anderen Gründen etwas Besonderes. Da wäre zunächst die haargenaue Wortwahl. Jede Silbe sitzt dort, wo sie sitzen soll und wird millimetergenau auf dem Beat platziert. Seine Sprache ist dadurch einfach und verständlich, trifft aber trotzdem immer auf die Zwölf. Dabei ist es egal, ob es um Liebe, sozialkritische Themen oder "normalen" Rapkram geht. Nebenbei zieht MoTrip seine Reimkette durch bis nach Sydney (also lang) ohne dabei an Reimkraft zu verlieren. Ganz simple Mathematik eben. MoTrip - der Rapper mit dem Freifahrtschein Manch ein Rapper würde sich schuften, so einen ehrlichen Song über eine Trennung rauszulassen, wie MoTrips neuer Song "Wenn du mich liebst". Andere Rapper würden zumindest ein paar relativierende frauenverachtende Zeilen einbauen, um sich bei ihren total männlichen Kollegen nicht zum Kasper zu machen. Bei MoTrip ist das Gefühl beim Hören ein anderes. Leicht zu erklären ist das zwar nicht, aber irgendwie holt einen sein neuer Song mehr ab, als andere Rapsongs zum gleichen Thema. Gleichzeitig kann MoTrip als einer der wenigen Rapper in Deutschland eine Schnulze mit Max Giesinger raus hauen, ein Klassikalbum und im nächsten Moment ein Brett mit Hafti. Das alles kann MoTrip machen, ohne an Kredibilität zu verlieren oder in die Popschublade gesteckt zu werden. MoTrip - Deutschraps normalster Rapper? In guten wie in schlechten Zeiten @larissa_btz ♥️ motrip, Instagram , 21.5.2020, 13:46 Uhr Während es in Amiland gefühlt erst seit DJ Khaled und Chance The Rapper cool ist, ein Daddy und liebender Ehemann zu sein, zelebriert MoTrip schon länger sein offensichtlich glückliches Privatleben auf Instagram. Nebenbei fördert MoTrip Geflüchtete, indem er ihre Deutschkenntnisse mithilfe von Deutschrap pimpt. Das alles ohne darum großen Wirbel zu machen. P.S.: Schon mal einen Skandal um MoTrip mitbekommen? Eben. MoTrip - Der Rapper für Nichtrapper? Mein erstes Gold Album 📀 Danke an jeden Supporter für die jahrelange Unterstützung! Ein besonderer Dank gilt @jokamusic @ali2as @hassoelmo @universal_max @honolulusoy @universal.urban @universalmusicgermany @universalmusicpub_ger @derbomberderherzen allen Featuregästen & Produzenten! Ohne euch hätte dieses Album so nie entstehen und erscheinen können! Danke! #mama #gold motrip, Instagram , 20.11.2019, 10:03 Uhr Konfrontiere einen beliebigen Menschen außerhalb des Rap-Kosmos mit den Namen Capital Bra und MoTrip. Das "Aaaah, den kenne ich irgendwoher" wird dabei in den meisten Fällen bei MoTrip fallen, obwohl Capital Bra in drei Tagen dreimal soviele Klicks auf einem neuen Video kassiert wie MoTrip.