Basti von DASDING trifft MoTrip bei seiner Tour in Karlsruhe vor dem Auftritt im Substage. Die beiden Homies machen Ingwer-Zitronen-Tee - so ist das eben bei den harten Rappern! Naja zumindest kurz nach dem Aufstehen am Nachmittag.

Die Band trifft schon mal die erste Vorbereitungen on stage, während 'Mo' und seine Kollegen noch im Tourbus chillen. Und obwohl der Nightliner sonst sehr heilig ist, darf Basti rein und schauen, wie es im Bus so aussieht.