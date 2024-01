Rihanna ist eine der wenigen Musik Diven die es heute noch gibt. Seit 2005 ist sie fester Bestandteil der Musikwelt. Ihre Mischung aus R'n'B mit karibischen Einflüssen von Reggae und Dancehall ist eines ihrer Markenzeichen. In Deutschland hält die Sängerin aus Barbados auch einen Weltrekord. Im November 2008 finden sich acht Songs ihres Albums "Good Girl Gone" in den Top100 der deutschen Singlecharts.