Rihanna spielt in "Ocean's 8" mit

Läuft bei Riri! Gerade erst ist sie zum Fashion Influencer 2017 erklärt worden, jetzt hat sie schon wieder eine Kinorolle ergattert.

Rihanna ist Fashion Influencerin 2017

Alle Fans von Rihanna können sich auf das neue Jahr freuen: Mitte 2018 läuft sie nämlich über die Kinoleinwand!

"Ocean's 8" heißt der neue Film von Gary Ross, dem Regisseur von "Die Tribute von Panem". Bei dem ein oder anderen dürfte es da klingeln. Sonst war immer George Clooney zusammen mit Matt Damon und Co. der Star der "Ocean's"-Reihe. Jetzt ist Girlpower angesagt!

Viele bekannte Schauspieler mit dabei

Sandra Bullock übernimmt die Hauptrolle und will gemeinsam mit sieben anderen Mädels bei einer Gala in New York teuren Schmuck klauen. Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter (kennst du als Bellatrix Lestrange aus Harry Potter) oder eben auch Rihanna spielen mit! Riri hat zwar keine Hauptrolle, aber auch im Trailer ist sie schon kurz zu sehen. Den brandaktuellen ersten Trailer zu "Ocean's 8" siehst du oben!

Aber nicht nur das Who ist Who der Schauspielerinnen ist am Start. Unter anderem spielt zum Beispiel auch Bradley Cooper oder "Late Late Show"-Moderator James Corden mit.

Nicht die erste Kinorolle für Rihanna

Rihanna ist schon geübt, was Kinofilme angeht. Sie hat zum Beispiel erst dieses Jahr in "Valerian - Die Stadt der tausend Planeten" mitgespielt oder auch in "Annie", "Das ist das Ende", "Battleship" und Co. Was kann die Frau eigentlich nicht?