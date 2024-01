Rihanna will einen Oscar gewinnen

8 Grammys, 12 MTV Music Awards, 12 American Music Awards und viele andere Musikpreise hat Rihanna schon gewonnen. Das reicht ihr aber anscheinend nicht mehr.



Rihanna hat schon in einigen Filmen schon mitgespielt und auch in der Zukunft werden wir sie im Kino sehen. Zum Beispiel spielt sie im Film "Valerian - Die Stadt der Tausend Planeten" mit, der am 20. Juli bei uns in die Kinos kommt.

Ihr Ziel ist es auch nicht direkt Preise für die Schauspielerei zu bekommen. Jedoch würde sie gerne irgendeine Art von Bestätigung für ihre Arbeit bekommen. "Eines Tages würde ich das gerne erreichen. Wer hört denn nicht gerne, dass man einen guten Job macht?" hat Rihanna in einem Interview erzählt.

Wir würden vor allem gerne mal neue Songs von Rihanna hören. Denn Musik machen kann sie definitiv richtig gut.