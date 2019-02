+++Update: Konzert in Sindelfingen abgesagt+++ Wir freuen uns sehr über die Entscheidung des @glaspalast_sindelfingen, das Konzert nicht in ihren Räumlichkeiten stattfinden zu lassen. Damit beweist die Leitung der Halle, dass die Missbrauchsvorwürfe gegen R. Kelly ernst genommen werden und weigert sich, diesem eine Bühne zu geben. Ein so deutliches Zeichen der Solidarität wünschen wir uns auch aus HH! Wir sollen euch herzlich grüßen von den @officialmuterkelly Campaignerinnen aus den USA, mit deren Co-Gründerin @kenyette_tish wir im ständigen Austausch sind. So viel ist in 1 Woche schon passiert und das wäre ohne euren unermüdlichen Support gar nicht möglich gewesen! Danke, an @changedotorg und an die über 36.000 Unterstützenden. Ihr habt einen Riesen Impact! Weiter so 💪🏼 #rkellystummschalten #muterkelly