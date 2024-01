Sean Paul will sein Schweiß-Handtuch zurück!

Sean Paul mag wohl seinen eigenen Schweiß! So sehr, dass er auf eBay sein verschwitztes Handtuch von einem Konzert ersteigern wollte.



Sean Paul's Bühnenshows haben immer einen Pflichtinhalt: Er wedelt wild mit einem Handtuch rum. Das ist aber nicht nur Show, er wischt sich damit auch den Schweiß ab. Nach dem Auftritt wirft er das verschwitzte Ding immer in die Menge. Echte Fans feiern das hart! Ein Handtuch mit Schweiß von ihrem Idol! Andere wiederum versteigern das Ding im Netz. Jetzt hat jemand Sean Paul's Schwitztuch auf eBay eingestellt und Mr. Paul himself hat mitgeboten. Im Interview mit dem britischen Radiosender "CAPITAL FM" meinte er: "Ich wollte den Preis nach oben treiben, weil ich meinen Schweiß zurück will". Ernsthaft Sean Paul? Ernsthaft?!