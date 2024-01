„Deine Augen machen bling bling und alles ist vergessen!“ Mehr Text im Refrain braucht ein Song nicht, um absolut unfassbar geil zu sein. Jedenfalls nicht, wenn das ein Song von Seeed ist!



„Augenbling“ ist die zweite Single aus dem aktuellen Seeed-Album „Beautiful“. Im Gegensatz zu Single Nummer 1 ist der Song einfach so ein Brett an Beat und Sound, dass er sofort zum Seeed-Liveklassiker mutieren wird. Da sind wir uns zu ungefähr 177 Prozent sicher. Ganz großes musikalisches Kino – hör’s Dir oben an!

Seeed mit „Augenbling“ hörst Du natürlich erst bei DASDING! Reim hier unbeabsichtigt, aber schön.