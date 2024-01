Shawn Mendes gehört ganz klar zu denen, die durch das Internet so richtig durchgestartet sind. Vor allem auf Twitter, YouTube und Vine konnte der damals erst 15 jährige kanadische Popsänger bei seinen Fans punkten. Und das bis heute! In Kanada und den USA ist Shawn der jüngste Kanadier nach Justin Bieber, der mit seinem Debütalbum auf Platz 1 der Charts gelandet ist. Dass Shawn Mendes aber nicht in allen Gebieten ganz groß ist, hat er in einem Interview verraten: Er braucht nämlich noch ein Kuscheltier. Sein Plüschlöwe Leo reist immer mit.