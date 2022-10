Sido feiert Masken-Comeback in "Royal Bunker" mit Kool Savas

auf Whatsapp teilen

Das Video zu “Royal Bunker” ist raus und Sido hat sogar seine Maske wieder in Betrieb genommen! Also schnall dich an und roll eine Runde in der G-Klasse um den Block mit Siggi und Essah!