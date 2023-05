Bonez MC will angeblich kein Feature mit Snoop Dogg - alles nur PR?

Rap-Legende Snoop Dogg will einen Song mit Bonez MC zusammen machen. Angeblich will Bonez das Angebot jetzt aber ablehnen. Dabei gibt es ein paar Instagram-Hinweise, dass die Zwei sich schon getroffen haben.

Bonez MC hat angeblich keinen Bock auf einen gemeinsamen Song mit Snoop Dogg.

"Drehe ich lieber einen Porno. Habe ich mehr von."

Bonez hatte vor Kurzem auf Instagram das Video mit Snoops Anfrage veröffentlicht und seine Fans gefragt, ob er wirklich was mit Snoop zusammen machen soll.

Was sagt ihr? MACHEN ?! #187OnAnUndercoverCop 👮🏻‍♂️->⚰️

So surreal, wie Snoop die "One Eighty Seven-Gang" und Bonez feiert! Er meinte, dass er Bonez mit einem gemeinsamen Song in die US-Charts bringt und Bonez ihn damit wiederum in die deutschen Charts. Klingt nach einer beschlossenen Sache. Manche munkelten schon, dass der Song bestimmt schon produziert wird und das Video nur ein Promo-Ding ist.

Jetzt berichten aber verschiedene Medien, dass Bonez die Anfrage von Snoop Dogg ablehnen will. Angeblich will er sich das Idol seiner Kindheit nicht zerstören und Ami-Feature wären ja meistens sowieso nicht so gut.

Bonez ist aber gerade in den USA - Zufall?

Bonez MC hat nicht nur die Video-Anfrage von Snoop Dogg geteilt, in seiner Story sieht man auch, dass er gerade in den USA abhängt. Und nicht nur das. Der Fotograf, der mit Bonez unterwegs ist, hatte gerade erst Snoop Dogg im Studio abgelichtet:

Doggfather

Und was fällt auf? Snoop hat das gleiche Outfit an, wie auch schon in seiner "Videobotschaft" an Bonez. Heißt, es ist durchaus möglich, dass die Zwei sich schon getroffen haben und auch schon gemeinsam in diesem Studio waren. @mmpascal meint aber auch, dass er Snoop schon seit 12 Jahren kennen würde. Manche Fans vermuten jetzt, dass er das Feature für Bonez MC klar gemacht hätte.

Alles also noch wilde Spekulationen. So oder so sind wir uns SEHR sicher, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Mal gucken, wann der neue Song von den beiden dann raus kommt 🧐