Instagram, Twitter, Facebook: Alles was Taylor Swift jemals gepostet hat ist weg, oder zumindest unsichtbar. Nach drei Tagen jetzt wieder das erste Lebenszeichen. Aber was soll das bedeuten?



Ein Video - ohne Text und ohne Ton. Das ist alles, was Taylor Swift als Comeback bei Instagram, Facebook und Co. gepostet hat. Zu sehen ist ein etwas verstörendes Video eines Schlangen (oder Drachen?) Schwanzes. Hat sie etwa zu viel Game of Thrones geschaut?

PR-Aktion für neues Album?

Das Ganze riecht verdächtig nach einer fetten PR-Aktion - also Werbung für ihr nächstes Album. TS6 ist die Abkürzung dafür, wie es wirklich heißen wird, ist noch nicht bekannt. Es wird jedenfalls ihr sechstes Studio-Album und ihre Fans twittern unter dem Hashtag #TS6iscoming.

Bis dahin bleibt es wohl so auf den Accounts von Taylor:

Instagram

0 Fotos

102.000.000 Abonnenten

Facebook

0 Beiträge

783.000 Personen gefällt mir-Angaben.

Twitter

0 Tweets.

85.400.000 Follower.