Taylor Swift zockt ihre Fans ab

Die Tickets für ihre Reputation-Tour in den U.S.A. kriegen vor allem die, die auch viel Geld für ihr Merchandise ausgeben.



Taylor Swift ist wieder da. Mit ihrem neuen Song "Look what you made me do". Im November erscheint ihr Album "Reputation und die Tickets für ihre Reputation-Tour in den U.S.A. werden auch schon ziemlich gehypet. Das nutzt Taylor Swift scheinbar ziemlich aus.

Tickets werden derzeit auf der Plattform "Ticketmaster" verkauft (www.ticketmaster.com). Und die kriegen die Fans wahrscheinlicher, wenn sie bestimmte Aufgaben erfüllen. Zum Beispiel die Handynummer angeben, den Newsletter abonnieren, das Album vorbestellen oder Merchandise kaufen, wie einen 24-karätigen Schlangenring für umgerechnet 50 Euro oder ein T-Shirt für 38 Euro.

Mit solchen Aktionen können die Fans ihren sogenannten Boost erhöhen. Je höher der ist, desto wahrscheinlicher kommen sie an Konzerttickets.

Eine Garantie gibt es allerdings nicht. Es kann also sein, dass man den ganzen Kram kauft und danach trotzdem kein Ticket bekommt.

Also im Endeffekt ist das Ganze scheinbar eine ziemliche Abzocke. Taylor Swift wird ihr Merchandise los und zieht ihren Fans möglichst viel Kohle aus der Tasche ...