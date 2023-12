Taylor Swift versteckt sich vor Paparazzis im Koffer

Schon seit Monaten gibt es das Gerücht - jetzt hat es Zayn Malik bestätigt: Um sich vor Paparazzis zu verstecken, verreist Taylor Swift im Koffer. Ja: Im Koffer.

Auch wenn es sicher ziemlich cool ist, so berühmt zu sein wie Taylor Swift, eins nervt so ziemlich jeden Star: Paparazzis! Sie stehen vor deinem Haus, fotografieren dich, wenn du mit deiner Family rausgehst und folgen dir überall hin. Taylor Swift hat anscheinend eine Lösung für das Problem gefunden: Sie verreist im Koffer!

Zayn Malik verrät das Geheimnis

What!? Im Koffer? Ja, richtig: Damit die Paparazzis nicht checken, wann Taylor ihr Haus verlässt, quetscht sie sich in einen Koffer und lässt sich so unerkannt raustragen. Ex-One-Direction-Mitglied Zayn Malik hat diese crazy Story jetzt dem Magazin "Vogue" bestätigt:

Ja, sie reiste in einem Koffer herum.

Mit ihren 1,78 Meter muss Taylor Swift entweder sehr gelenkig sein - oder einen echt großen Koffer haben.