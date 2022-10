"Look what you made me do" - Das Musikvideo von Taylor Swift ist da!

Jetzt ist rum mit kryptischen Schlangenvideos auf Taylor Swifts Instagram-Account, sie hat das Rätsel gelüftet - es geht, wie zu erwarten, um neue Musik von TayTay. Der erste Song ist jetzt auch da!

Taylor hatte auf ihrem Instagram-Account alles gelöscht, sogar ihr Profilbild, alles was es dort für die letzten Tage zu sehen gab, waren kurze Clips in der eine computeranimierte Schlange zu sehen war. Jetzt hat sie das Geheimnis gelüftet: Sie wollte damit nur auf ihr neues Album teasen, das am 10. November rauskommt.

Taylor Swift zockt ihre Fans ab!

Doch so lange müssen wir nicht auf neue Musik von ihr warten, denn die erste Single gibt's schon ab jetzt: "Look what you made me do":

...ready for it? New single #LookWhatYouMadeMeDo out now. Pre-order #reputation (link in bio) and find out about tickets and merch at taylorswift.com

...ready for it? New single #LookWhatYouMadeMeDo out now. Pre-order #reputation (link in bio) and find out about tickets and merch at taylorswift.com

Musikvideo feiert Premiere bei den VMAs

Jetzt ist auch das offizielle Musikvideo zu "Look what you made me do" am Start - bei den MTV Video Music Awards in L.A. hat es Premiere gefeiert. Tausend Outfitwechsel und viele, verstörte Bilder in einem - schau dir das Video oben an.

Spekulationen um Albumthema

Und von was das Album "Reputation" handeln wird, verrät so ein wenig das Cover:

Es wird wohl um den Ruf, das Ansehen einer Person (?) gehen. Vielleicht um ihren Ruf, und wie über sie in den Medien - Zeitungscollage - berichtet wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt! Den ersten Song daraus feiern wir schon!