The Chainsmokers über ihren Grammy, ihre Hunde und Demi Lovato

DASDING Moderatorin Jenny hat sich neulich direkt zwei Typen gleichzeitig klar gemacht. "Schön für Jenny" denkst Du, "richtig geil" sagen wir, denn Jenny hat sich mit Drew und Alex von The Chainsmokers unterhalten und was soll man sagen - die frischen Grammy Gewinner haben die Flirthormone tanzen lassen.



The Chainsmokers haben sich im letzten Jahr von Newcomern zu international gefeierten Produzenten entwickelt. Ihre Songs werden so oft gestreamt wie kein Mensch mehr zählen kann. Damit landen sie aktuell auf Platz 2 der meistgestreamten Acts - direkt hinter Ed Sheeran. Ihren persönlichen Höhepunkt haben Drew und Alex gerade erlebt: In der Kategorie "Best Dance Recording" haben sie für "Don't let me down" einen Grammy gewonnen. 2017 könnte noch fetter werden: Dieses Jahr kommt das erste Album.

Mit Jenny haben The Chainsmokers darüber gesprochen, mit wem sie ihren Grammy gefeiert haben, mit welchem Promi sie ins Fitnessstudio gehen und bei wem sie selbst zu kleinen Fanboys werden. Achja, und damit Jenny nur noch rote Herzchen sieht, haben die Jungs noch Stories von ihren beiden Hunden ausgepackt. Alte Masche, zieht aber voll!