Endgültiges Aus mit der Ex! The Weeknd löscht Fotos mit Selena Gomez bei Instagram

Eine Weisheit des 21. Jahrhunderts: Es ist erst endgültig aus mit dem Ex-Partner, wenn’s in Social Media keine gemeinsamen Fotos mehr gibt! Wenige Wochen nach seiner Trennung von Selena Gomez hat The Weeknd jetzt einen Schlussstrich unter der Beziehung gezogen und seine Ex aus seinem (Insta)-Leben verbannt.