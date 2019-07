Beyoncé hat letzte Nacht den ersten Song zur neuen "Der König der Löwen"-Verfilmung veröffentlicht. Und er klingt mega schön! 😍

Am 17. Juli kommt die nächste Disney-Realverfilmung in die deutschen Kinos: "Der König der Löwen". Die Vorfreude ist nicht bei allen gleichgroß. Viele Fans befürchten, dass der neue Animationsfilm lange nicht an den originalen Zeichentrick-Klassiker von 1994 herankommen wird.

Aber es gibt eine Sache, auf die freuen sich vermutlich Alle: auf den Soundtrack! Denn den hat wieder Hans Zimmer komponiert. Aber auch andere Künstler sind beteiligt. Zum Beispiel Elton John und Pharrell Williams.

Mit dabei ist auch die Sängerin Beyoncé. Sie spricht nicht nur die Rolle der "Nala" im Film, sondern bringt sogar ein ganzes Album raus, das "The Lion King: The Gift" heißen wird. Für das Album soll sie sich ganz viel von der originalen Filmmusik inspiriert haben lassen.

Beyoncé hat schon den ersten Song veröffentlicht:

Klingt Hammer! 😍 "Spirit" heißt der erste Song, den Beyoncé jetzt schon veröffentlicht hat. Er wird auch auf dem Soundtrack des neuen Films sein.

Wir freuen uns auf mehr!