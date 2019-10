Klaas Heufer-Umlauf und Capital Bra auf einem Song? Im Normalfall eher unwahrscheinlich, schon allein weil Capital Bras Street Credibility unter so einem Klamauk-Move dann doch etwas leiden würde.

Klaas braucht aber überhaupt kein offizielles Go für ein Feature mit einem der erfolgreichsten Rapper Deutschlands. Alles was er braucht ist endlich einen Nr.1 Hit!

Hier siehst du, wie Klaas insgeheim Textzeilen für einen Song inklusive Bilder für ein Musikvideo gesammelt hat.

Die Zutaten für "Die Gang ist mein Team"

Am Ende braucht es auch nicht allzu viel für einen Rapsong mit passendem Video. Bilder von teuren Autos, dazu ein bisschen Ghettoromantik in Form von Hinterhöfen. Okay, eventuell noch ein paar falsche Polizisten und ein Capital Bra Double für die Feature-Performance auf dem obligatorischen Hausdach.

Beim Text ist das schon etwas komplizierter. In einem normalen Vorgespräch mit einem Sendungsgast redet man ja auch nicht automatisch über Gangsterrap-Themen wie Drogen. Und sogar ein Capital Bra lässt nicht unbedingt ein random "Le Le Le" raus, ohne entsprechend getriggert zu werden. Aber Interview-Profi Klaas meistert auch diese Aufgabe mit Sternchen. Seine Fragen kommen halt minimal awkward, aber was soll's.

Und im Ernst: Capital Bra liefert auch völlig unwissend besser ab als die DHL! Hier ein Auszug aus dem neuen Song "Die Gang ist mein Team"

Die Lyrics sind FIRE! 🔥

Komm ich baller ein paar Parts,

mit Samra, Capi, Klaas,

Rolex, Patek, Daytona,

Ich hab auch lang gespart,

ich mach alles klar.

RS6,

AlgeBra, Aide Bra

Benzema,

Darby Beyda,

ich mach alles klar!

Hut ab, Klaas. Geile Idee, und auch ein geiler Beat! Der kommt übrigens von den Drunken Masters.

Oben kannst du das fertige Musikvideo checken! 👆