Beim RIN-Konzert gestern in Stuttgart haben die beiden es verraten: Am 26. Juni 2020 soll ihr erstes eigenes Hip-Hop-Festival in Bietigheim-Bissingen steigen.

Gestern hat RIN bei seinem Tourauftakt die Hanns-Martin-Schleyer-Halle ordentlich abgerissen. Das Highlight des Abends war, als er zusammen mit seinem Kollegen und Freund Bausa ihren Song "Keine Liebe" performt hat. Gekrönt wurde die Performance nämlich mit einer großen Ankündigung: RIN und Bausa planen ihr eigenes Hip-Hop-Festival. Wir wollen die Welt in die Heimat holen – nach Bietigheim-Bissingen! RIN & Bausa Am 26. Juni 2020 soll das Festival in Bietigheim-Bissingen steigen. Mehr haben die beiden aber im Moment noch nicht verraten. Aber allein schon mit Hip-Hop Acts aus der Umgebung wie Nimo und Cro könnte das schon ein geiles Line-Up werden.



Da sie ja aber "die Welt in die Heimat holen" wollen, können wir da sicherlich noch einiges erwarten.