Was Capital Bra unter anderem so erfolgreich macht, ist seine Nähe zu den Fans. Trotz seines Erfolgs ist er nahbar und authentisch geblieben. Allein sein erstes Video wurde bereits über 5.000 Mal kommentiert. Das zeigt, dass viele Fans von Capital Bra auf TikTok sind und sich freuen, dass der Künstler sie an seinem Leben teilhaben lässt.

Andreas Hänisch, Music Community & Content Manager