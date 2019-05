Am Wochenende wurden Bonez MC von der „187 Strassenbande“ und Sylvie Meis flirtend beim Basketballspiel erwischt. Läuft da was?

Dass Bonez MC auf Sylvie Meis abfährt, ist längst kein Geheimnis. Vor rund einem Jahr hat er seine Fans schon dazu aufgerufen ein Date mit ihr für ihn zu klären. Die Fans sollten die Einladung zu einem laktosefreien Spaghetti-Eis einfach in einem Kommentar unter ihren letzten Post schreiben. Geantwortet hat sie zwar nie, aber immerhin wurden es 3000 Kommentare. Hype-Erfolg Nr. 1 – Check!

Am Wochenende wurden Bonez MC und Sylvie Meis dann tatsächlich zusammen gesehen. Beim Final-Basketballspiel der "Hamburg Towers" saßen die beiden nebeneinander auf der Zuschauertribüne. Dabei sahen die beiden verdächtig flirty aus. Natürlich gab es ein Selfie, welches Bonez MC direkt gepostet hat. Hype Nr. 2 – Check!

Jetzt wird in den Medien natürlich heiß diskutiert, ob da möglicherweise bald was laufen könnte. Wer sich aber am meisten feiert, ist offensichtlich Bonez MC selbst. Der postet nämlich jeden Artikel, der über ihn und Sylvie Meis ins Netz geraten ist. Hype Nr. 3 – Check!

Bis vor wenigen Stunden war Sylvie Meis für den Rapper die absolute Insta-Nummer-Eins. Er hat niemandem außer ihr gefolgt – und das bei fast 2 Millionen Followern! Jetzt ist er ihr entfolgt. Vielleicht sorgt das für den nächsten Hype?!