Auf Paparazzi-Fotos knutschen sie am Strand in Miami. Und jetzt hat Sophia Thomalla noch ein Foto von Loris Karius mit Herz drauf in ihre Insta-Story gepostet. Sind die beiden ein Paar?

Wie sagt man im Jahr 2018 der Öffentlichkeit, dass man ein Paar ist? Scheinbar über die Instagram-Story. In ihrer Instagram-Story hat Model und Schauspielerin Sophia Thomalla jetzt ein Schwarz-Weiß-Foto von Fußballer-Beau Loris Karius gepostet, inklusive selbst gemalten Herz drauf. Und sie hat Loris Karius auch verlinkt - er weiß also wohl auch, dass er in ihrer Insta-Story ist und hat offensichtlich nichts dagegen.

Für die Fans ist klar: Die beiden sind zusammen

Die beiden wurden schon knutschend am Strand in Miami von Paparazzi erwischt. Und Fans posten schon unter Fotos auf dem Instagram-Account von Loris Karius Glückwünsche zur Beziehung mit Sophia Thomalla. Und schreiben, Loris sei mit seiner Freundin in Miami am Strand.

Ein offizielles Foto von den beiden im Instagram-Feed gibt's aber noch nicht. Dafür gibt's aber immer noch Fotos von Sophia Thomalla auf dem Instagram-Account von Gavin Rossdale, dem Ex-Mann von Gwen Stefani. Mit dem war Sophia Thomalla noch bis vor Kurzem zusammen. Das letzte gemeinsame Foto auf Rossdales Instagram-Account ist von Ende Oktober:

Für alle nicht Fußball-Fans: Das ist Loris Karius

Loris Karius ist professioneller Fußball-Spieler, gerade ist er Torwart bei Beşiktaş Istanbul: ⚽

Aber er ist ein waschechter Schwabe! Er wurde in Biberach an der Riß geboren. Und hat auch in Schwaben das Fußball spielen gelernt, er war sogar in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Seine Fußballkarriere hat er dann so richtig beim 1. FSV Mainz begonnen. 2016 ist er zum FC Liverpool gewechselt, Liverpool hat ihn jetzt an Beşiktaş ausgeliehen haben.

Loris Karius hat einen Hund, Banksy: 🐶

Und er steht auf Tattoos:

Vielleicht sind die Tattoos auch eine Sache, die Loris Karius und Sophia Thomalla verbinden?

In letzter Zeit war Sophia Thomalla (29) ja eher mit älteren Männern zusammen - Gavin Rossdale (53) oder auch mit dem Rammstein-Frontmann Till Lindemann (55). Loris Karius (25) wäre sogar jünger als sie, vielleicht wollte Sophia Thomalla für 2019 mal wieder was Neues.