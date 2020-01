Sie können nicht mit, aber auch nicht ohne einander: Auch Stars gehen gerne zu ihrem Ex zurück! Welche Starcouples einfach nicht die Finger voneinander lassen können, checkst du hier.

Gigi Hadid und Zayn Malik

2015 wurden Gigi und Zayn die neue definition von #couplegoals. Ende des Jahres machen sie ihre Beziehung offiziell - inklusive süßer Nachrichten auf Twitter.

Im März 2018 soll dann auf einmal alles vorbei gewesen sein. Aber Moment! Schon im April werden die beiden wieder zusammen gesehen. Im Juni machen sie ihr Liebescomeback dann über Instagram offiziell. Im November ist dann wieder alles aus.

Nach über einem Jahr Trennung - und unzähligen Gerüchten über vermeintliche Liebescomebacks - scheinen Gigi und Zayn ihrer Liebe jetzt doch noch eine Chance zu geben. Das Paar wurde zusammen in New York gesehen. Dort feierten sie Zayns Geburstag gemeinsam mit Gigis Schwester Bella und Sängerin Dua Lipa. Das zeigen diese aktuellen Fotos:

Nach diesen Bildern ist für die Fans klar: Gigi und Zayn sind wieder back on!

Kate und William

Ja, auch bei den Royals lief es nicht von Anfang an so rosig. Bei ihrer Verlobung im Jahr 2010 gaben die beiden bekannt, dass sie sich drei Jahre zuvor für kurze Zeit getrennt hatten. Damit hatte wohl niemand gerechnet. Für das Paar gab es dann aber doch noch ein Happy-End. 2011 heirateten sie und leben heute mit ihren drei Kindern im Kensigton Palast in London.

Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Das einstige Traumpaar lernte sich 2009 bei den Dreharbeiten zu "Mit dir an meiner Seite" kennen.

Throwing it WAY back... what a 'blur.' #TBT liamhemsworth, Instagram , 8.9.2016, 17:00 Uhr

Im Jahr darauf machten sie ihre Liebe offiziell, doch schon im August war alles aus. Im September wurden die beiden aber wieder zusammen gesehen - nur um im November eine "Auszeit" zu nehmen. Puh, ganz schön kompliziert. Im April 2011 kommen Miley und Liam dann erneut zusammen, 2012 folgte schließlich die Verlobung. Ein Jahr später trennt sich das Paar dann schon wieder. Diese Trennung hielt fast ganze drei Jahre, doch dann Anfang 2016 die Überraschung: Miley trägt wieder ihren Verlobungsring und zieht bei Liam ein. Wer bisher nicht mitgezählt hat: Das ist Beziehungsanlauf Nummer drei. Im Oktober bestätigt Miley die erneute Verlobung schließlich in einem Interview. 2018 folgt, womit die meisten wohl schon nicht mehr gerechnet hätten: die Hochzeit!

Doch schon acht Monate später ist alles aus. Während viele noch hofften, dass auch diese Trennung nur eine Trennung auf Zeit bleiben würde, wurden sie enttäuscht. Ende 2019 war die Scheidung offiziell. Kein Happy-End also für die beiden - zumindest nicht miteinander.

Ehe-Aus bei Miley Cyrus und Liam Hemsworth

Selena Gomez und Justin Bieber

Nachdem die beiden Sänger 2010 zusammen gekommen waren, machten sie ihre Liebe Anfang 2011 offiziell. "Jelena" war geboren.

Im November 2012 war dann alles aus. Ganze zwei Jahre dauerte die Trennung der beiden, erst 2014 gaben sie bekannt, dass sie wieder zusammen seien. Aber auch dieses Mal sollte die Beziehung nicht von Dauer sein. Schon wenige Monate später ging das Paar erneut getrennte Wege.

2015 gaben sie ihrer Beziehung noch einmal eine Chance - doch auch schon nach kurzer Zeit entschieden sich die Sänger dazu, erneut getrennte Wege zu gehen. Ende 2017 kamen die beiden dann erneut zusammen und machten ihre Liebe im März 2018 offiziell. Kurz darauf war die Beziehung dann aber endgültig vorbei. Im Juni desselben Jahres kam Justin mit Hailey Baldwin zusammen - und heiratete sie drei Monate später sogar! 2019 folgte schließlich ihre Hochzeitsfeier. Bestimmt nicht einfach für Selena. In ihren Songs scheint sie die Zeit mit Justin zu verarbeiten.

Bella Hadid und the Weeknd

Das Paar kam 2015 zum ersten Mal zusammen. Noch im selben Jahr spielt Bella im Musikvideo zu "In The Night" mit. Nach ersten Trennungsgerüchten machten sie ihre Beziehung im Februar 2016 offiziell.

Im November folgte dann die Trennung. The Weeknd datete 2017 für zehn Monate Selena Gomez, wurde aber schon bald nach der Trennung erneut mit Bella gesehen. Im Juli 2018 machten die beiden ihr Liebescomeback offiziell. Auch dieses Mal war das Glück nicht von Dauer: 2019 trennten sich Bella und the Weeknd erneut. Trotz hartnäckiger Gerüchte scheint die Trennung diesmal endgültig zu sein. Aber wer weiß, die beiden konnten in der Vergangenheit schließlich auch nicht ohne einander.

Katy Perry und Orlando Bloom

Die Sängerin und der Schauspieler lernten sich Anfang 2016 auf einer Party kennen - die sie auch prompt gemeinsam verließen. Im April besuchten sie das Musikfestival "Coachella" zusammen und machten ihre Liebe im Mai endlich offiziell.

Nachdem Orlando sogar Thanksgiving bei Katys Familie verbracht hatte, trennten sich die beiden dann aber im Februar 2017. Doch schon im August wurden die beiden beim gemeinsamen Besuch eines Adele Konzerts gesehen - die Gerüchteküche über ein mögliches Liebescomeback der beiden brodelte. Doch die Fans mussten sich noch etwas gedulden. Erst im Mai 2018 gab Katy bekannt, dass sie nicht mehr länger Single sei. Im September sah man das Paar dann zusammen auf dem roten Teppich. Anfang 2019 dann die Überraschung: Katy und Orlando haben sich verlobt!

Aktuell planen die beiden ihre Hochzeit - und scheinen glücklicher denn je.

Cardi B und Offset

Das Paar hatte 2017 ihr erstes Date - beim Superbowl! In den darauffolgenden Monaten zeigten sich die beiden zwar immer mal wieder zusammen - verneinten aber jegliche Gerüchte über eine Beziehung.

Im Oktober machte Offset Cardi dann auf der Bühne einen Antrag. Was die Fans nicht wussten: Die Musiker waren zu diesem Zeitpunkt bereits verheiratet! Sie hatten sich still und heimlich das Ja-Wort gegeben. Im Januar 2018 kriselte es dann zwischen dem Paar. Es kamen Gerüchte auf, dass Offset Cardi betrogen haben soll. Außerdem sei wohl ein Sextape mit ihm und einer anderen Frau aufgetaucht. Trotz der krassen Anschuldigungen hält Cardi zu ihrem Mann. Das Paar dementiert jegliche Gerüchte.

Im April gab Cardi schließlich ihre Schwangerschaft bekannt und brachte im Juli Tochter Kulture zur Welt.

Im Dezember gab Cardi dann auf Instagram die Trennung von Offset bekannt. Was folgte waren zahlreiche Liebesbeweise von Offset um Cardi zurückzugewinnen. Er crashte sogar einen ihrer Auftritte mit Blumen und einem Schild auf dem "Nimm mich zurück Cardi" stand. Während die Fans sich über seine Bemühungen lustig machten, scheinen sie doch ihren Zweck erfüllt zu haben. Seit Anfang 2019 sind die beiden wieder ein Paar - und zeigen sich auf Instagram mega in love.

Stars, die (ekelhaft) krass in love sind